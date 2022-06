Serie A, sorteggio del calendario: ecco quando ci sarà

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Un piccolo assaggio d'estate e già il 13 agosto si ritornerà sul campo per la stagione 2022-2023. Intanto la Lega di Serie A ha reso nota la data scelta per il sorteggio del calendario: il 24 giugno. Il format sarà lo stesso della stagione passata, quello del calendario asimmetrico, in cui la sequenza delle squadre affrontate da ogni club cambia tra girone di andata e di ritorno. Come già detto si partirà il 13 agosto con tantissimi appuntamenti ravvicinati tra campionato, coppe europee, Coppa Italia e Nations League, poi lo stop il 13 novembre per l'inizio dei Mondiali in Quatar. Si ripartirà quindi il 4 gennaio, per terminare poi il 4 giugno del 2023.