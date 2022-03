Serie A, nessun accordo sull'adeguamento dello statuto: "I club continueranno a lavorare"

Fonte: ANSA

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora niente accordo in Lega Serie A sull'adeguamento dello statuto ai principi informatori approvati dalla Figc lo scorso novembre, in particolare sul tema delle maggioranze. Nel corso dell'assemblea di oggi, svoltasi in videoconferenza con la partecipazione di tutti e 20 i club, è stato deciso che "le società continueranno, in una riunione tecnica convocata per la giornata di domani, a lavorare per definire il punto dei diritti collettivi non - audiovisivi", spiega la Lega in una nota. Tra gli altri temi, in avvio di riunione il vicepresidente Percassi "ha relazionato i Club sulle riunioni svoltesi nei giorni scorsi con la Figc sul sistema delle Licenze nazionali", mentre sono stati "votati e approvati i criteri di ripartizione dei ricavi della Coppa Italia e della Supercoppa per il triennio 2021 - 2024. Infine, durante la riunione è stata inoltre esaminata la Circolare Fifa sul tesseramento dei calciatori stranieri provenienti dai campionati russo e ucraino, tema che sarà al centro di una riunione con le Leghe europee e su cui i club torneranno "a discutere della normativa da adottare in Italia nell'Assemblea già convocata per venerdì prossimo", conclude la Lega.

