Serie A, oggi in campo Lazio, Atalanta e Juventus: il programma

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Prosegue la sesta giornata di Serie A, dopo gli anticipi di ieri sono pronte a scendere in campo oggi Lazio, Atalanta e Juventus. La Dea darà avvio a questa domenica di calcio, protagonista del lunch match con la Cremonese. Un assaggio di quel che sarà il pomeriggio, prima con le gare tra Sassuolo - Udinese, Bologna - Fiorentina, Lecce - Monza e poi con Lazio - Hellas Verona. Infine, per concludere la serata ci sarà la sfida tra Juventus e Salernitana, con i bianconeri che cercheranno di risollevarsi dopo la sconfitta in Champions e il pareggio con i viola.

Atalanta - Cremonese, ore 12:30

Sassuolo - Udinese, ore 15:00

Bologna - Fiorentina, ore 15:00

Lecce - Monza, ore 15:00

Lazio - Hellas Verona, ore 18:00

Juventus - Salernitana, ore 20:45

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE