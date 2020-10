Serie A, playoff o Final Eight in caso di stop: ecco come si giocherebbe

La Lega Calcio e la Figc sono costantemente al lavoro per cercare di garantire lo svolgimento del campionato di Serie A. Con i diversi casi di positività al Coronavirus usciti negli ultimi giorni, su tutti il focolaio in casa Genoa, non si può non pensare a una possibile sospensione del torneo. Ecco perché i rappresentanti del mondo del calcio si stanno portando avanti pensando già al piano B, individuato nei playoff o nelle Final Eight. L'idea, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è quella di proseguire e "tenere botta" fino a gennaio, mese in cui si concluderà il girone d'andata. A quel punto si faranno le valutazioni del caso e se necessario si ricorrerà ad una modifica del format.

LE DUE SOLUZIONI - Nella prima ipotesi si affronteranno prima le squadre vicine in classifica per determinare la posizione di ognuna e, di conseguenza, una graduatoria provvisoria. In base a quella verranno giocati playoff e playout in cui saranno messi in palio scudetto, qualificazioni alle Coppe e retrocessione tra le squadre direttamente interessate. L'altra opzione è quella delle Final Eight, la stessa messa in atto per la scorsa Champions League, che sarebbe applicabile, dato il numero inferiore di partite da giocare, solo se lo stop avvenisse a febbraio/marzo.

