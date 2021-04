Serie A, vincono Udinese e Sampdoria: Crotone sempre più in ultima posizione

Si sono appena conclusi i primi due match della trentunesima giornata di Serie A. Vince l'Udinese contro il Crotone, e lo fa nonostante l'espulsione di De Paul al 90'. La squadra di Gotti si porta in vantaggio al 41' proprio con il talento argentino, ma al 68' arriva il pareggio firmato Simy. L'attaccante beffa Musso dagli undici metri. Ma la situazione rimane in equilibrio per poco: sei minuti più tardi, al 74', è ancora De Paul ad andare in gol. Su assist di Roberto Pereyra, i bianconeri si riportano in vantaggio. Con i tre punti conquistati oggi pomeriggio, l'Udinese va a quota 36, mentre i rossoblù rimangono a 15 punti, all'ultimo posto in classifica.

SAMPDORIA - VERONA - Successo anche per la Sampdoria che, impegnata in casa contro l'Hellas Verona, subisce il vantaggio gialloblù al 13'. Al 46' ci pensa Jakub Jankto a firmare l'1-1. Al 73' Gabbiadini mette la propria firma sul tabellino dopo aver beffato Silvestri dal dischetto. Il definitivo tris lo serve Thorsby. I blucerchiati vanno dunque a quota 39 in classifica, mentre gli avversari rimangono a 41, due punti più su rispetto alla squadra di Ranieri.

