Siviglia: "Mai contattato dalla Lazio. Tare una garanzia, e su Radu..."

La Lazio Primavera ha conquistato la promozione, dopo una stagione sotto la guida di Bonacina. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex biancoceleste Siviglia, allenatore della Primavera del Lecce: "La mia esperienza è stata positiva, arrivare in semifinale con la Lazio è stato esaltante. I miei ragazzi hanno fatto un grande lavoro. Il mio percorso a Lecce mi ha gratificato e sono contento che mi siano state riconosciute qualità importanti: sono felice di proseguire. Contatti con la Lazio? No, nel modo più assoluto. Sono solo voci. Sono felice a Lecce e i dirigenti mi stimano, qui c'è un progetto serio e voglia di pianificare per tornare in pianta stabile in categoria. Menichini in Primavera? La differenza è che adesso deve preparare dei ragazzi, non troverà un gruppo di giocatori esperti, ma giovani che con i suoi consigli potranno maturare e completarsi".

LAZIO - "La Lazio dei grandi parte da una buona base. Salvo qualche piccola indecisione, ha mostrato di essere all'altezza. Tare è una certezza sul mercato, è bravo a tenere alto il livello con dei costi contenuti. Lazzari è un ottimo elemento, ma alla Lazio dovrà confermarsi ad un livello ancora superiore. Radu? Sempre stato un giocatore affidabile, non posso parlare di una situazione che non conosco. Sarebbe inopportuno".

