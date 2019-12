Sorrentino: "Lazio? La più in forma della Serie A. Juventus irriconoscibile"

Due vittorie in 15 giorni per la Lazio contro la Juventus. Tre punti preziosi in campionato e la Supercoppa Italiana conquistata a Riyad hanno reso dolcissimo il Natale biancoceleste. Ai microfoni di Radio Bianconera Ivano Sorrentino, fratello dell'ex portiere Stefano, con un passato nelle giovanili bianconere e una chiamata in Champions League con Lippi allenatore, ha detto la sua sul momento di Lazio e Juventus: "La Lazio ha dimostrato in queste due partite di essere superiore sotto il lato fisico, mentale, ha messo in difficoltà la Juventus come mai nessuna squadra. Trovare la causa è difficile, la Juve è stata irriconoscibile contro la Lazio sia in Supercoppa che nella partita di campionato. Ha trovato sicuramente una Lazio che è la squadra più in forma del campionato italiano, non era il momento migliore per affrontarla, ma una grande squadra deve reagire, deve essere forte mentalmente ed essere più forte delle difficoltà".

