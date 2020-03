Spadafora: “Mi confronterò con le rappresentanze del mondo dello sport”

Decisioni importanti sono necessarie per combattere l'emergenza Coronavirus. In una nota, il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha chiarito le sue prossime mosse: "Ho chiesto di partecipare alla Giunta, l'ho fatto perché voglio confrontarmi con le rappresentanze del mondo dello sport in questo momento difficile. Lo sport rappresenta un settore economico importante del Paese e in queste ore oltre ai campioni sono fermi anche migliaia di lavoratori del mondo dello sport, ai quali prestare massima attenzione. Incontrerò anche le rappresentanze degli sport di base, nessuno deve restare indietro".

