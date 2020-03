Lazio anti Juventus e Inter: tutta la squadra dalla parte di Lotito

Tutta la Lazio è rimasta a Roma, italiani e stranieri. Mentre alcuni giocatori di Juventus e Inter sono tornati in patria, in certi casi violando anche il periodo di isolamento, i biancocelesti aspettano nella Capitale il via libera per tornare ad allenarsi. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, nelle ultime ore Luis Alberto e Jony sono stati raggiunti dalla famiglia (partite per la Spagna i primi di marzo), mentre Correa è ancora solo (genitori in Argentina, la fidanzata in Spagna dalla famiglia) e si allena a casa aspettando che si possa tornare a Formello. I ragazzi di Inzaghi stanno rispettando le norme governative: allenamenti a domicilio e nessuna fuga, a differenza dei colleghi di Juventus e Inter, costretti a due settimane di quarantena al rientro.

RIPRESA - In Lega la ripresa del campionato è terreno di scontro, e c'è uno schieramento disposto a concludere la stagione senza tornare in campo. Lotito invece vorrebbe finire il campionato, ovviamente quando l'emergenza coronavirus lo consentirà,. Per la ripresa degli allenamenti per il momento ha preso tempo, fissando nel 3 aprile (data di scadenza validità dei decreti in vigore) il punto di riferimento. Seppur le norme consentirebbero agli atleti professionisti di allenarsi, la Lazio ha preferito aspettare. Ha pronto un protocollo sanitario di sicurezza concordato con i medici e che prevede allenamenti in gruppi ristretti. Il rapporto tra squadra e presidente è ottimo, i contatti sono quotidiani. Tutte le parti remano verso la ripresa, per tornare in campo e mettersi alle spalle l'incubo coronavirus. In quel caso ne sarebbe fuori l'Italia e tutta l'Europa.

