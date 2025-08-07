Lazio, il capitano resta Zaccagni? Sarri non scioglie ancora i dubbi: il punto
RASSEGNA STAMPA - Intorno alla fascia da capitano della Lazio si muove un equilibrio sottile. Alla presentazione, Maurizio Sarri è stato vago: "Zaccagni capitano? Se va bene alla squadra". Qualche giorno dopo, il ds Fabiani ha rimandato la decisione allo stesso tecnico. Ma i fatti parlano chiaro: nell’amichevole di Istanbul, la fascia era sul braccio di Zaccagni, segno che le gerarchie non sono cambiate.
Nella prima uscita stagionale, il 20 luglio a Formello, Mattia non era ancora disponibile e la fascia è andata a Cataldi, scelto davanti a Marusic e Romagnoli. Una scelta legata anche al forte desiderio del centrocampista, come spiegato poi da Sarri.
Il tecnico conosce bene lo spogliatoio e, in un’estate complicata, preferisce non creare tensioni. Nessun confronto diretto con la squadra è ancora avvenuto, proprio per evitare malintesi: l'idea è che la leadership emerga in modo naturale. Zaccagni, spiega il Corriere dello Sport, resta tra i più stimati, al pari di Cataldi, Romagnoli, Marusic, Guendouzi e Pedro. La fascia andrà probabilmente a lui, con Cataldi possibile vice. La conferma ufficiale arriverà con l’inizio del campionato.