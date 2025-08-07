Italia, non solo Rovella: Gattuso segue anche Zaccagni e... una vecchia conoscenza
RASSEGNA STAMPA - Il nuovo ct della Nazionale Gennaro Gattuso continua il giro nei centri sportivi delle squadre di Serie A e nella giornata odierna sbarcherà a Formello. Oltre a Rovella, fisso nel giro della Nazionale ormai da qualche mese, il ct avrà modo di visionare anche il capitano Mattia Zaccagni. Con il ritorno di Sarri a Formello, il capitano della Lazio punta a ritrovare la brillantezza della stagione 2022-23, quando era stato uno degli esterni più incisivi della Serie A. Ora l’obiettivo è alzare l’asticella e provare finalmente a conquistarsi un posto stabile anche in Nazionale.
La prima curiosità del ct riguarderà le condizioni fisiche del numero 10, reduce da un intervento mini-invasivo per risolvere i problemi di pubalgia che lo hanno frenato negli ultimi mesi. Poi si passerà alla parte emotiva: Gattuso cercherà di percepire quanto Zaccagni sia motivato a indossare di nuovo l’azzurro. Perché, se il giocatore tornasse davvero quello dei tempi migliori, come spiega il Messaggero, per Ringhio sarebbe una scelta quasi naturale.
La visita a Formello sarà anche l’occasione per un piccolo ritorno al passato: Gattuso ritroverà Alessio Romagnoli, suo difensore al Milan nella stagione 2017-18, quando il numero 13 formava la coppia centrale con Leonardo Bonucci, oggi nello staff tecnico azzurro. Un incrocio nostalgico, ma non solo: anche se Romagnoli è fuori dal giro della Nazionale da tempo, certe relazioni possono riaccendere opportunità inaspettate.