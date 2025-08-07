Lazio, Sarri si affida all'usato sicuro: Pedro e Vecino saranno le armi in più

RASSEGNA STAMPA - La tournée turca ha dato a Sarri l'opportunità di sperimentare, mettendo alla prova tutti quei giocatori che non conosce o sui quali nutre dubbi. Si tratta di pedine come Dele-Bashiru, che ha giocato tutte le quattro amichevoli fin qui disputate dalla Lazio, proprio per dare modo a Mau di tenere sotto controllo l'apprendimento dei suoi dettami e principi di gioco.

A vedere meno il campo, invece, sono stati Pedro e Vecino, che nella testa del tecnico non hanno bisogno di alcuna prova o esperimento. Come riferito dal Corriere dello Sport, Sarri sa di poter contare su di loro in ogni momento e ha preferito, per il momento, concentrarsi sugli interpreti meno preparati al suo gioco. In questo precampionato, lo spagnolo è partito dal primo minuto solo contro la Primavera e l'Avellino, mentre l'uruguagio solo in quest'ultima. Entrambi torneranno ad essere protagonisti con l'inizio del campionato e potranno essere utilizzati dal Comandante come veri e propri jolly per attacco e centrocampo.

Con il 4-3-3, Pedro può ricoprire ogni ruolo del tridente d'attacco, mentre in un eventuale 4-3-1-2 potrebbe agire anche da trequartista. Allo stesso modo, Vecino può rappresentare una valida alternativa a Guendouzi, può affiancarlo o può essere anche adattato a regista alternativo, come già successo in passato. Entrambi i giocatori hanno rinnovato con il club a giugno e sono pronti a mettersi a completa disposizione del tecnico con cui hanno totalizzato più presenze in carriera, 175 per Pedro e 111 per Vecino. Saranno loro le armi in più di Sarri.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.