Lazio, mediana sotto analisi: Sarri studia diverse soluzioni a centrocampo

RASSEGNA STAMPA - L'inizio della nuova stagione ormai alle porte e Sarri continua a studiare le migliori soluzioni per il centrocampo della Lazio. Nella testa del tecnico c'era l'intenzione di andare a prendere un nome per il ruolo di mezzala sinistra, un profilo che riportasse alla mediana biancoceleste quella qualità e quella fantasia perse con l'addio di Luis Alberto, ma il blocco del mercato ha fermato tutto, costringendo Mau a rimboccarsi le maniche per trovare un'alternativa.

Durante la pre season, il Comandante si è concentrato molto su Dele-Bashiru che, dopo essere stato usato prevalentemente come trequartista da Baroni, nel centrocampo di Sarri dovrebbe essere arretrato a sinistra. Il nigeriano, tuttavia, ha avuto parecchie difficoltà in queste prime amichevoli, non riuscendo a trovare la giusta posizione in campo né a svolgere entrambe le fasi.

L'alternativa più logica in quel ruolo è rappresentata da Vecino che, conoscendo perfettamente le richieste del tecnico, potrebbe sfruttare le sue doti da incursore per dare una mano all'attacco, mentre un'alternativa che darebbe maggiore creatività sarebbe quella di spostare Rovella da regista a mezzala. Quest'idea sarebbe possibile grazie ai segnali positivi dati fin qui dal rientrante Cataldi, che ha già prospettato un ballottaggio con l'ex Genoa per il ruolo di play titolare.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l'unico attualmente sicuro del suo posto è Guendouzi, vero e proprio leader della mediana e attualmente privo di concorrenti sulla corsia di destra. Come soluzione in quella zona Sarri sta testando Belahyane, che dal primo giorno è stato rimosso dal ruolo di play e provato da mezzala. Il campionato si avvicina e senza colpi in entrata Mau è ancora alla ricerca dell'invenzione che possa garantire alla Lazio brillantezza a metà campo.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.