Gattuso costruisce la Nazionale e guarda alla Lazio: fari puntati su Rovella
RASSEGNA STAMPA - Prosegue il giro dei centri sportivi per Gennaro Gattuso, nuovo commissario tecnico dell’Italia, che oggi farà tappa a Formello. Dopo aver visitato Bologna e altri club, il ct si presenterà nella casa della Lazio per incontrare Maurizio Sarri. Gattuso, infatti, punta a costruire un clima sereno e collaborativo con gli allenatori di Serie A, una rete di confronto continuo per monitorare da vicino i giocatori italiani e creare un dialogo costante con i club.
Durante la visita, il ct osserverà con particolare attenzione alcuni profili, in primis Nicolò Rovella. Il centrocampista classe 2001, già nel giro azzurro dallo scorso novembre con quattro presenze all’attivo, è ritenuto da Gattuso una pedina importante per il futuro della mediana italiana. L’incontro sarà anche l’occasione per conoscerlo meglio sul piano umano, valutando da vicino il suo impatto con il ritorno di Sarri in panchina.
Da quando è arrivato a Formello, Rovella è cresciuto esponenzialmente, diventando un punto fermo nel sistema biancoceleste. Le sue prestazioni non sono passate inosservate: l’Inter continua a seguirlo con interesse, pronta eventualmente a muoversi a fine mercato in caso di cessioni pesanti. La Lazio, però, spiega il Messaggero, ha ribadito appena tre giorni fa all’agente del giocatore l’intenzione di non volerlo cedere, considerandolo un elemento chiave del progetto.
