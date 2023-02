Sporting Gijon, Jony di male in peggio: cosa è successo contro il Leganes

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è la migliore stagione quella che Jony sta vivendo allo Sporting Gijon. Gli infortuni e il rendimento molto al di sotto delle aspettative lo stanno condizionando fortemente, tanto da far dubitare di sé il club stesso e i tifosi che lo hanno accolto con molto entusiasmo al suo arrivo. L’ex biancoceleste è riuscito a mettere qualche minuto sulle gambe, ma quanto accaduto nella sfida contro il Leganes ostacola ancor di più il suo percorso. L’esterno, allo scadere del primo tempo, è stato espulso senza esser mai entrato in campo. Ciò che avrebbe spinto il direttore di gara a estrarre il cartellino rosso, come riporta Eldesmarque, sarebbero stati dei commenti dello spagnolo su un’azione precedentemente accaduta. Bisognerà attendere il verdetto del giudice sportivo per capire bene cosa sia accaduto e soprattutto la sanzione che dovrà scontare, di certo la situazione non giova a suo favore.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE