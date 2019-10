Superenalotto, il vincitore tifoso: "Volevo comprare la Lazio"

La fortuna bacia gli audaci ma non solo. È il caso dell'uomo intervistato a "ItaliaSì", il programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni, che indovinando la sestina vincente del Superenalotto, è riuscito ad incassare ben 35 milioni di euro. Non è dato saperne il nome, il suo volto appare coperto in tv. La sua vita è cambiata in tutti i sensi dopo la fortunata vincita. L'uomo ha dovuto lasciare il suo paese quando tutti avevano appreso la notizia: "Vivo in un comprensorio con la vigilanza e mio figlio ha una guardia del corpo", ha dichiarato. Il milionario ha poi confessato anche quale fosse il suo sogno sorridendo: "Stavo per comprare la Lazio, o meglio, volevo comprare la Lazio". Alla fine però, con i soldi della vincita, il tifoso biancoceleste si è regalato la gioia più grande, quella di diventare papà. Grazie al denaro incassato la sua famiglia ha potuto permettersi la fecondazione assistita: "Mia moglie a 51 anni ha avuto finalmente il nostro bambino". Un lieto fine per tutti, la Lazio continuerà a guardarla dal suo seggiolino allo stadio, magari stavolta in Tribuna d'onore.

LAZIO, IL RIASSUNTO DELLA GIORNATA A FORMELLO

ITALIA - GRECIA, LE PROBABILI FORMAZIONI CON IMMOBILE E ACERBI

CLICCA QUI PER TORBNARE ALLA HOME PAGE