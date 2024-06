Svizzera, Freuler chiede 'scusa' all'Italia: "Non era mia intenzione"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Le parole di Remo Freuler in conferenza stampa, a pochi giorni dalla sfida con l'Italia, hanno suscitato delle polemiche che hanno portato il centrocampista della Svizzera a fare un passo indietro a chiedere scusa pubblicamente con un messaggio condiviso tramite il proprio profilo Instagram. Questo quanto si legge nelle sue storie: "Vorrei fare chiarezza su una mia dichiarazione mal interpretata e, in certi casi, mal riportata. In conferenza stampa mi è stato chiesto cosa abbia imparato la Nazionale svizzera dalla sconfitta per 3-0 a Roma contro l’Italia nel 2021. Ho risposto che abbiamo imparato tanto e poi pareggiato due volte contro l’Italia nelle qualificazioni, qualificandoci, al contrario dell’Italia, per il Mondiale. Ci tengo a sottolineare che non è mai stata mia intenzione provocare o prendermi gioco della Nazionale azzurra. Porto grande rispetto per quanto fatto in passato dall’Italia, per quanto sta facendo e amo il Paese. Per me, mia moglie e tutta la mia famiglia, l’Italia è diventata una seconda casa. Cose, tra l’altro, dette anche durante la conferenza stampa, ma a cui è stato dato meno risalto. Mi dispiace tanto che la mia dichiarazione sia stata vista da molti come una provocazione o una presa in giro. Spero in una bella partita a Berlino”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE