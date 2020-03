Tommasi: "Le squadre vogliono allenarsi? Noi seguiamo i medici"

SERIE A, TOMMASI - Taglio stipendi, ripresa del campionato, nuovi calendari, sono tanti i temi caldi in questo momento. Il presidente dell'Aic, Damiamo Tommasi, ogni giorni si trovare a discutere di questo e tanto altro. "Siamo disponibili a fare la nostra parte. Bisogna capire se si tornerà a giocare oppure no. La priorità resta la salute dei calciatori" ha detto Tommasi al Corriere della Sera. Poi ha aggiunto: "Sento parlare di squadre che vorrebbero tornare ad allenarsi, ma noi seguiamo il protocollo della federazione medici. Al momento il calcio non è fra le priorità. Occorre cambiare abitudini, poi penseremo alla sostenibilità del sistema calcio”.

