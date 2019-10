Torino, Cairo: “Mazzarri grande allenatore, contro la Lazio vogliamo far bene!”

Non si respira un bel clima dalle parti di Torino a qualche ora dal match dell’Olimpico contro la Lazio. Nei giorni scorsi, i tifosi avevano preso una dura posizione nei confronti dell’allenatore, esprimendo il proprio desiderio di non vederlo più sulla panchina granata. A difendere Walter Mazzarri ci ha pensato Urbano Cairo, presidente del club che, a margine della presentazione della Generali Milano Marathon, si è espresso sulla situazione: “Mazzarri non ha bisogno di essere difeso, è un grande allenatore. L’anno scorso abbiamo fatto un ottimo campionato arrivando settimi, ora bisogna lasciare lavorare la squadra, i risultati arriveranno. Abbiamo tutti l’obiettivo di fare bene stasera con la Lazio, poi nel derby e nel resto del campionato. L’importante per uscire da questo momento di pochi punti fatti è quello di essere squadra, pensare più al noi che alle cose personali”.

