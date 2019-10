Lazio, Borghi (DAZN): “Col Torino partita ostica. Leiva imprescindibile, mentre Immobile…”

Tra qualche ora, la Lazio scenderà sul campo dell’Olimpico per sfidare il Torino nel turno infrasettimanale della decima giornata di Serie A. Reduce dalla vittoria al Franchi, l’armata di Inzaghi ha l’obiettivo di mettere a segno un altro successo, siglando, per la prima volta in questo avvio di campionato, la ‘doppietta’. Stefano Borghi, telecronista di DAZN, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, dove si è espresso sul momento dei biancocelesti: “Quella di Firenze è stata una vittoria importante, accompagnata da una prestazione positiva. Immobile? La scorsa stagione è stata di chiaroscuro, quest’anno è partito forte. Dieci gol e quattro assist, è il più produttivo del calcio italiano. Della Lazio penso che sia una squadra che ha un bel carico di qualità. L’anno scorso ha avuto i suoi cicli migliori quando Lucas Leiva è andato meglio, questo dimostra quanto il brasiliano sia un giocatore imprescindibile. La squadra può ambire ad ottimi risultati, e ha anche il dovere di farlo. Questa col Toro è una partita ostica, a Firenze il dispendio energetico è stato importante. I granata vivono un momento molto complicato, non si sono rinforzati nel corso dell’estate. Hanno la necessità di reagire per rasserenarsi un po’. Il gruppo di Mazzarri ha una grande capacità di reagire alla partita, va in difficoltà, invece, quando deve fare la gara. Sarà dura per la Lazio”.

LAZIO - TORINO, PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO - TORINO, PARLA BORGHI DI DAZN

TORNA ALLA HOMEPAGE