Torino - Lazio, prosegue la contestazione granata: clima rovente allo stadio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Torino ospiterà la Lazio nel match, fischio d'inizio alle 12:30 per il match valido per la sesta giornata di campionato. L'atmosfera all'Olimpico Grande Torino si prospetta rovente, non solo per la gara in sè ma anche per i malumori della tifoseria granata in piena contestazione nei confronti del presidente Urbano Cairo. Le proteste non si fermeranno e proseguiranno anche in occasione della partita contro i biancocelesti, a renderlo noto è stato il tifo organizzato "Resistenti Granata 1906" con una nota in cui sono stati spiegati anche i motivi.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE