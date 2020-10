UFFICIALE - Callejon sostituisce Chiesa: è un nuovo giocatore della Fiorentina

La Fiorentina annuncia il sostituto di Federico Chiesa, trasferito in giornata alla Juventus. Il comunicato dell'acquisto di José Maria Callejon: "ACF Fiorentina comunica di aver tesserato il calciatore José Maria Callejon Bueno. Callejon, nato a Motril (Spagna) l’ 11 febbraio del 1987, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Real Madrid, Club con in quale ha successivamente disputato 77 partite vincendo una Liga ed una Supercoppa Spagnola. Il nuovo calciatore viola ha vestito, in Italia, la maglia del Napoli collezionando quasi 350 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Champions League ed Europa League. Con la squadra partenopea ha segnato 82 gol e fornito 78 assist vincendo due Coppe Italia ed una Supercoppa Italiana. Callejon ha inoltre indossato la maglia della Nazionale spagnola in 5 occasioni".

