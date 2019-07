UFFICIALE - Di Gennaro in prestito alla Juve Stabia

Davide Di Gennaro, dopo la stagione trascorsa con la maglia della Salernitana, inizierà una nuova avventura con la Juve Stabia. La Lazio ha ufficializzato l'operazione: "La S.S Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo annuale i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Davide Gennaro alla S.S Juve Stabia". Anche il club campano ha diramato il comunicato: "S.S Juve Stabia rende noto di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto a ricevere le prestazioni sportive del calciatore Davide Di Gennaro, classe '88, che arriva dalla S.S Lazio con la formula del prestito". Queste le dichiarazioni del calciatore subito dopo la firma: "Ringrazio la socità per l'opportunità che mi ha dato e per aver creduto nelle mie qualità di uomo e calciatore. Non vedo l'ora di regalare soddisfazioni a tutti i tifosi!".

