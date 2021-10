UFFICIALE – Roma, Fienga lascia l'incarico di dirigente e CEO: il comunicato

È ufficiale, Guido Fienga non è più il dirigente e CEO della Roma ma resterà nella società come consulente. A dare la notizia è stato il club giallorosso tramite un comunicato diramato sul sito ufficiale, il suo sostituto sarà Pietro Berardi. Di seguito il comunicato: “L’AS Roma è lieta di annunciare che Pietro Berardi diventerà il nuovo Corporate Chief Executive Officer del Club. Pietro Berardi prenderà il posto di Guido Fienga, che di comune accordo con il Club lascia la posizione di CEO, dirigente e membro del Comitato Esecutivo dell’azienda”

FIENGA - "Devo ringraziare Dan e Ryan per la fiducia che mi hanno accordato nel chiedermi di gestire la Società in una fase stimolante e delicata come quella dell’insediamento di un nuovo gruppo imprenditoriale alla guida del Club. Sono onorato di rimanere a disposizione come Advisor della Società. Essendo giunto al termine del mio lavoro, voglio in particolar modo ringraziare tutti gli azionisti che mi hanno sempre accordato la loro fiducia, i colleghi e collaboratori della Roma che mi hanno sostenuto in tutte le sfide intraprese, i calciatori e allenatori, che mi hanno fatto capire il calcio, i molti giornalisti di quotidiani, radio e tv con i quali ci siamo sempre confrontati con rispetto, ed infine tutti i tifosi della Roma, a partire dai ragazzi della Curva Sud per avermi insegnato che la Roma non è solo un'azienda ed è molto più di una squadra di calcio"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Serie A, la Lazio è tra le squadre ad aver realizzato più assist: il dato - FOTO

La Figc risponde a Lotito: "Sei colpevole, stop a mistificazioni"