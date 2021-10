Serie A, la Lazio è tra le squadre ad aver realizzato più assist: il dato - FOTO

Il campionato volge all’ottava giornata, dopo la sosta per le nazionali tutte le squadre torneranno in campo e la Lazio affronterà l’Inter. La Serie A sul suo profilo Twitter ufficiale ha reso nota la classifica dei club che hanno realizzato più assist in questa stagione scrivendo: "L’𝑨𝑺𝑺𝑰𝑺𝑻 è quella gioia nel far felice il proprio compagno di squadra". Tra le squadre presenti al terzo posto c’è la Lazio a quota 12, meglio ha fatto solo l’Inter che è in vetta alla classifica con 17 assist e a seguire la Roma con 13. Per la Lazio autori degli assist sono Luis Alberto che ne ha realizzati 3, Felipe Anderson, Immobile e Milinkovic a quota 2, Pedro, Raul Moro e Reina 1.

L’𝑨𝑺𝑺𝑰𝑺𝑻 è quella gioia nel far felice il proprio compagno di squadra 🤝🥰#SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/oUdAehrRl5 — Lega Serie A (@SerieA) October 6, 2021

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, Zaccagni alla presentazione del pallone per la Serie C femminile - FT