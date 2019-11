UFFICIALE - Udinese, esonerato Tudor: i possibili sostituti

AGGIORNAMENTO - Ora è ufficiale, Igor Tudor non sarà più l'allenatore dell'Udinese. Il club friulano ha comunicato la scelta: "Udinese Calcio comunica di aver sollevato dalla guida tecnica della prima squadra Igor Tudor ed io suo collaboratore Jurica Vucko. La squadra viene temporaneamente affidata a mister Luca Gotti che dirigerà questo pomeriggio alle ore 15:00 il primo allenamento". Insomma, decisione presa. E ora l'Udinese cercherà il sostituto. Tanti i nomi in circolazione, ma tre su tutti potrebbero rivelarsi piste concrete: Colantuono, Guidolin e Marino. Più defilati, ma possibili candidati, Di Biagio, Ballardini e Carrera.

Subire 11 gol in 2 partite non è sicuramente solo un segnale d'allarme. Questa è l'attuale situazione dell'Udinese, che ha perso 7 a 1 con l'Atalanta e poi 4 a 0 con la Roma. La società, come riporta Sky, ha preso la sua decisione: Tudor esonerato. Il crollo improvviso ha convinto il club a cambiare guida tecnica. L'Udinese ha già comunicato all'allenatore il verdetto, in panchina a Marassi dovrebbe invece sedere Gotti, vice di Igor Tudor. Si attende solamente l'ufficialità.

Articolo pubblicato il giorno 1/11/19 alle ore 12:18