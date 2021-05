UFFICIALE - Zidane non è più il tecnico del Real Madrid

Si attendeva solo l'ufficialita, arrivata poco fa attraverso un comunicato. Zinedine Zidane non è più l'allenatore del Real Madrid: "Il Real Madrid CF annuncia che Zinedine Zidane ha deciso di concludere la sua fase attuale come allenatore del nostro club. Ora è il momento di rispettare la sua decisione e mostrargli il nostro apprezzamento per la sua professionalità, dedizione e passione in tutti questi anni e per ciò che la sua figura rappresenta per il Real Madrid. Zidane è uno dei grandi miti del Real Madrid e la sua leggenda va oltre quello che è stato come allenatore e giocatore del nostro club. Sa di essere nel cuore del Real Madrid e che il Real Madrid è e sarà sempre la sua casa ".

