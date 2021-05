Villarreal, il messaggio di Luis Alberto per il suo amico: “Te lo meriti” - FOTO

Il Villarreal ha vinto la prima Europa League della sua storia. Una piccola città di 50 mila abitanti situata nella comunità autonoma Valenciana è salita sul tetto d'Europa battendo in finale un top club come il Manchester United. Sono arrivati tantissimi complimenti per il club spagnolo, tra cui anche quelli di Luis Alberto che faceva il tifo i soprattutto per il suo amico ed ex compagno di squadra al Liverpool Alberto Moreno. Questo il messaggio del Mago in una storia su Instagram: "Congratulazioni al Villarreal. Sono felice soprattutto per mio fratello Alberto Moreno. È stato un anno complicato però hai meritato la ricompensa per tutto il sacrificio".