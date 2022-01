Venezia, Nani: "Serie A campionato più bello del mondo, felice di essere qui"

Un esordio da incorniciare quello di oggi per Luis Nani, nuovo acquisto del Venezia. Appena entrato il portoghese ha infatti servito l'assist a Okekere per il gol dell'1-1 contro l'Empoli. Queste le parole dell'ex biancoceleste al termine della gara: "Credo il mio esordio sia stato buono, la squadra ha fatto il proprio meglio, ma dobbiamo lavorare per migliorare ancora. La Serie A credo sia il campionato più bello del mondo, e sono più che felice di poter giocare qui".

