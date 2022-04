Verona, Ilic: "Milinkovic è un grande, lo ammiro. Ma il mio modello è un altro"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Si sta ritagliando un posto da primo piano nel Verona. E ora Ivan Ilic, che con la Serbia ha indossato la fascia da capitano dell'Under 21, ora insegue il Mondiale di Qatar 2022. Nel caso in cui fosse chiamato "tra i grandi" giocherebbe con il laziale Milinkovic, un "collega" che gode della sua stima. Il classe 2001, riporta la rassegna di Radiosei, si è espresso sull'argomento: "Se Sergej è il mio modello? No, lui è un grande, lo ammiro, ma non è il mio. modello. Il mito per me resta Ronaldinho. Da piccolo lo guardavo su YouTube, cercavo di imitare le sue giocate. Lui inventava football. Il più grande di tutti".

