WOMEN | Lazio - Juve, Grassadonia: "Questa partita grida vendetta"

La Lazio Women è uscita sconfitta dal big match contro la Juventus al Fersini. Al triplice fischio, ai microfoni ufficiali del club, è intervenuto il tecnico delle biancocelesti per analizzare la prestazione. Queste le parole di Grassadonia: "Gol? C’è stata una disattenzione, è chiaro che adesso non ho le immagini. Le guarderemo, le andremo a analizzare ma c’è stato sicuramente un errore in uscita. Bisogna avere equilibrio in questi momento perché c’è tanto rammarico per quello che le ragazze hanno fatto, mi auguro che questa partita ci dia la consapevolezza di capire contro chi abbiamo giocato. Sono venute con grande rispetto, ci aspettavamo una Juve che arrivasse uomo contro uomo a tutto campo. Invece, è arrivata in maniera. Ci hanno rispettato, noi abbiamo fatto lo stesso con loro ma è chiaro che grida vendetta questa partita per le occasioni che abbiamo avuto. Tante clamorose, due traverse che potevamo sfruttare. Pazienza. Il calcio è questo, dobbiamo accettarlo. Ci vuole equilibrio in questi momenti qui”.

“Loro hanno una rosa importante, sono da tanti anni in questa categoria. Hanno cambiato tanto, ma le ragazze ripeto sanno che questa partita l’abbiamo vinta prima di scendere in campo perché ci siamo detti cose forti che vanno al di là del risultato in campo. Si riparte con spirito, capendo che al primo posto c’è solamente il gruppo e non chi scende in campo magari per dieci minuti. Conta il gruppo, sanno quello che penso quindi questa partita la teniamo con grande rispetto verso chi abbiamo giocato. Abbiamo consapevolezza di aver fatto una grande partita”.

“Titolari? Non ce ne sono. Questa partita l’abbiamo vinta prima di scendere in campo. Bisogna spingere, non ci sono titolari. Se così non fosse, loro sanno il mio pensiero e la porta è aperta per andare via. Si lavora e si suda per guadagnarsi il posto, se si fanno prestazioni come queste complimenti alle ragazze”.

