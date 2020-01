Zoff: "La Lazio è sempre stata una grande squadra, felice di averne fatto parte"

Intervenuto a Soccermagazine, l'ex Lazio Dino Zoff ha così parlato del momento dei biancocelesti, inserendo la squadra di Inzaghi fra le grandi del campionato: “La Lazio può tenere botta per la corsa alla vittoria del campionato: penso possa riuscirci, al di là del fatto che sia l’unica a non dover giocare le Coppe europee. Inzaghi? non sono sorpreso del suo successo, perché è una persona a modo, che ci sa fare. Lo sta dimostrando, quindi sono contento per lui”.

Nel pomeriggio di vigilia dei 120 anni del club, Zoff è intervenuto anche sulle frequenze di TMW Radio: "La Lazio era granfe anche prima di Cragnotti, ora è sulla buona strada per fare altrettanto. La storia non va dimenticata. Non ci sono paragoni con quelle del passato, certo può assomigliare in qualcosa a quella del '74. Il lavoro di Inzaghi è stato straordinario. Il difficile arriva ora. Sta facendo grandi cose con testa e moderazione. Questa Lazio può lottare per lo Scudetto, anche se i favori del pronostico restano alla Juve. Pensare di lottare però è logico, è un piacere vederla giocare. La Lazio è messa bene in tutti i reparti, ma ha anche giocatori che hanno qualche giocata in più. La mia Lazio? Cragnotti è stato straordinario, ha creato una grandissima Lazio. Tra i tanti campioni, chi mi ha dato dolori veri, ma anche tante gioie, è Paul Gascoigne. Comunaque lo ricordo con affetto. Ho riportato la società biancoceleste in Uefa dopo tanti anni e sono contento di averla guidata".

Pubblicato alle 11:00