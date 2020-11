Australia, Covid sconfitto e stadio pieno per il match contro la Nuova Zelanda

La pandemia generata dal coronavirus non ha risparmiato nessun posto del mondo, eppure la seconda ondata che sta piegando l'Italia e l'Europa dall'altra parte del continente sembra non essere arrivata. E' il caso dell'Australia che dopo sette mesi di lockdown ha di fatto sconfitto il Covid facendo registrare zero casi di positività. A rendere nota la notizia il ministro della Salute Greg Hunt. Proprio per questo il paese ha deciso di riaprire bar, negozi, ristoranti e anche gli stadi. Si è perciò giocato il match di Tri Nations tra Australia e Nuova Zelanda in un impianto stracolmo con migliaia di tifosi senza distanziamento e mascherine. Un'immagine che da speranza ma che allo stesso tempo sembra un miraggio rispetto a quello che stiamo vivendo nel nostro paese.