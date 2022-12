F1 | Ferrari, la macchina 2023: le prime info incoraggiano Leclerc e Sainz

Buone notizie per i tifosi della Ferrari che in questi mesi aspettano di avere le prime informazioni sulla vettura 2023. E le prime informazioni sono arrivate e strappano decisamente un sorriso agli appassionati, che sperano con Vasseur di vedere un Leclerc competitivo e un Sainz pronto a battagliare. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su: > FERRARI, LA MACCHINA 2023 E LE PRIME INFO <