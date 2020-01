Incidente di elicottero, morto Kobe Bryant. Anche una figlia tra le vittime

AGGIORNAMENTO ORE 23.00 - La NBA, tramite una mail spedita a tutti i tesserati, ha confermato la morte della figlia di Kobe Bryant, Gianna Maria Onore. C'era anche lei insieme al padre, il pilota e due membri dell'equipaggio, a bordo dell'elicottero che si è schiantato a Calabasas. Kobe e la figlia erano attesi alla Mamba Academy per una partita di basket.

AGGIORNAMENTO ORE 21.45 - Il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles ha confermato la notizia della morte di Kobe Bryant e di altre quattro persone. Prima della partita tra Houston e Denver è stato eseguito un minuto di silenzio per ricordare Black Mamba. TMZ riporta che tra le vittime c'è Gianna Maria Onore, figlia tredicenne della leggenda e giovane promessa del basket. Per il sito i due si stavano recando alla Mamba Academy per un allenamento.

Una notizia drammatica arriva dal sito TMZ. Kobe Bryant (41 anni) sarebbe morto intorno alle 19 italiane, in un incidente di elicottero a Calabasas, contea di Los Angeles (California). Nessuno a bordo è sopravvissuto e cinque persone sarebbero state dichiarate morte. La moglie Vanessa Bryant fortunatamente non era a bordo. Secondo il sito americano, testimoni oculari sostengono di aver sentito il motore dell'elicottero emettere rumori prima che dello spegnimento. La causa dell'incidente sono ancora ignote.

Pubblicato il 26-01 alle 20.52