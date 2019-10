River Plate, l'ex Alonso su De Rossi: "È grasso e ha 36 anni"

E pensare che il suo arrivo in estate al Boca Juniors fu accolto con entusiasmo. Al contrario, Daniele De Rossi nei suoi primi mesi in Argentina non ha confermato le aspettative. Dopo un avvio da titolare inamovibile, nell'ultime gare l'ex Roma è stato quasi sempre relegato in panchina: tra i motivi anche il suo stato di forma non proprio ottimale. A tal proposito, ai microfoni di Radio Rivadavia ne ha parlato Norberto Alonso, ex leggenda del River Plate: "ll Boca è una squadra che non ti attacca, gioca molto male. Penso che abbia alcuni ex giocatori, come Carlos Tevez. La dirigenza ha deciso di vendere giocatori che non avrebbe dovuto vendere e rifare una squadra non è facile: è il caso di Nandez, Benedetto, Cardona, Perez. Non capisco neanche cosa volessero fare con De Rossi, è un giocatore piuttosto grasso di 36 anni".

Pubblicato il 26/10 alle 22:30