Sampdoria, per il dopo Giampaolo c'è un nome in cima alla lista: è un ex Lazio

La panchina della Sampdoria è attualmente scoperta. Ieri è arrivato l'annuncio ufficiale dell'esonero di Marco Giampaolo dopo la pesante sconfitta in casa del Monza e ovviamente già sono partite le scommesse su chi sarà il suo successore. Tra i diversi nomi che sono stati fatti, il giornalista Nicolò Schira ha da pochi minuti pubblicato un tweet in cui sostiene che il nome più caldo per sostituire il tecnico esonerato è quello di Dejan Stankovic, il quale starebbe già trattando con il club ligure.

Talks in progress between #Sampdoria and Dejan #Stankovic, who is the main target as new coach. #transfers