Spezia, nuovi esami per Dragowski: il comunicato e i tempi di recupero

E' uscito molto dolorante Bartolomej Dragowski dall'ultima partita dello Spezia sul campo del Verona. Il portiere polacco è stato vittima di un bruttissimo scontro di gioco che gli ha causato un duro infortunio. In seguito agli esami diagnostici approfonditi, ai quali si è sottoposto nella giornata di oggi, è stato evidenziata una "una lesione di alto grado del legamento peroneo astragalico e del legamento peroneo calcaneare, oltre a una parziale lesione del legamento deltoideo". A comunicarlo è la stessa società ligure che ha anche sottolineato come il giocatore ora sarà sottoposto a un periodo di riposo, prima di iniziare il percorso di recupero. Dragowski sarà costretto a saltare la ripartenza della Serie A, l'infortunio dovrebbe prevedere almeno 60 giorni di stop che lo costringerebbero a tornare in campo tra febbraio e, nel peggiore dei casi, marzo.