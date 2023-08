Calciomercato Lazio | Pellegrini, ci siamo! E quel retroscena con il Milan...

AGGIORNAMENTO ORE 21:15 - Luca Pellegrini è sempre più vicino a tornare a indossare la maglia della Lazio. La giornata di oggi è stata fondamentale per ultimare i dettagli sia con la Juventus sia con l'entourage del giocatore. Confermate cifre e modalità dell'operazione che porterà a Formello il terzino in prestito biennale con obbligo di riscatto. Pellegrini non vede l'ora di tornare a lavorare con Sarri e proprio questa voglia ha fatto la differenza. Come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, nei giorni scorsi il Milan era tornato prepotentemente alla carica con la Juventus per portare Luca a Milanello. Non si è arrivati a un'intesa per una serie di motivazioni che andiamo a elencare. In primis, i rapporti tra Juve e Lazio che, dopo il prestito a gennaio del difensore, si sono consolidati. Le cifre chieste ai rossoneri sono, infatti, più alte rispetto a quelle che dovrebbero portare il giocatore in biancoceleste. Non è finita qui perché il giocatore ha sempre messo la Lazio in cima alle preferenze delle sue scelte rifiutando, tra le altre, anche Nizza e Fulham che offrivano contratti molto più ricchi. Terza, ma non certo per ordine di importanza, la ferma volontà di Sarri di riavere a disposizione il suo numero 3. Il tecnico non ha mai cambiato idea in questo pazzo mercato ribadendo la sua volontà di completare la batteria dei terzini proprio con Pellegrini. Non rimane che attendere gli ultimi dettagli e le firme dei contratti poi il nuovo capitolo dell'avventura del giocatore con l'aquila sul petto avrà inizio.

AGGIORNAMENTO ORE 19:45 - Luca Pellegrini è veramente a un passo dalla Lazio. Ci sarebbe anche l'intesa con il giocatore, ne è sicuro Alfredo Pedullà che su Twitter ha scritto: "Luca Pellegrini alla Lazio: come anticipato ieri, oggi era il giorno. Affare in dirittura. Prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione europea della Lazio. Obbligo tra 4 e 5 milioni per il cartellino. Pellegrini firmerà un quadriennale con opzione: c’è l’intesa totale che mancava sull’ingaggio, era il passaggio fondamentale. La Juve nei primi due anni contribuirà al 50-60 per cento".

CALCIOMERCATO LAZIO - Luca Pellegrini è vicino al ritorno nella Capitale. Il terzino sinistro può essere il quarto rinforzo del calciomercato estivo della Lazio. Il difensore è da sempre in cima alla lista dei desideri di mister Sarri e la società in questi mesi ha lavorato duramente per trovare un accordo con la Juventus. Come riportato da Sky Sport proprio in queste ore l'agente Enzo Raiola sarebbe a Formello per un colloquio con la società biancoceleste. La volontà è quella di chiudere l'operazione per riportare il giocatore in biancoceleste. Bisogna trovare l’intesa per lo stipendio che percepirà Luca a Roma. In bianconero Pellegrini prende più di 3 milioni di euro e le parti sono al lavoro per cercare l'accordo. Sembra invece tutto fatto con la Juventus con Pellegrini che tornerebbe alla Lazio in prestito biennale con obbligo di riscatto. Dopo il blocco della FIFA per i prestiti superiori ai 12 mesi, i club hanno trovato una sorta di scappatoia. Una situazione già vista quest’anno con l’Empoli per l’acquisto di Shpendi. Si tratta di una divisione del prestito tra il primo e il secondo anno (secco il primo, con obbligo di riscatto il secondo)