FORMELLO - Lazio, Baroni ritrova Zaccagni e cambia modulo: le scelte anti-Udinese

FORMELLO - Pochi calcoli, Baroni cambia a sorprende. Ritrovato Zaccagni, tornato ad allenarsi totalmente in gruppo: si riprenderà il suo posto a sinistra. Rientra tra i convocati anche Dele-Bashiru, fermo dalla gara contro il Venezia per un problema alla caviglia. La vera novità però riguarda il modulo: la scelta del tecnico, dopo diversi mesi, è ricaduta sul 4-3-3.

Giovedì in Europa League mancherà Rovella per squalifica, per questo domani sera si muoverà a centrocampo con Guendouzi e Vecino. L'attacco, con il ritorno da titolare di Zaccagni, si completerà con Isaksen a destra e Dia prima punta. Solo panchina quindi sia per Tchaouna che per Noslin, alternati nelle scorse partite da centravanti. Pronto a gara in corso Pedro.

Sorpresa anche in difesa: c'è Romagnoli, che ha sorpassato Gigot per giocare di fianco a Gila. Il francese, anche lui espulso a Plzen, non sarà a disposizione al ritorno all'Olimpico la prossima settimana. Chiudono il reparto Marusic a destra e Nuno Tavares a sinistra, di fronte a Provedel in porta. Assenti Castellanos (c'è speranza per il rientro tra Viktoria Plzen e Bologna) e Hysaj (tornerà dopo la sosta), oltre a Pellegrini fuori lista (oggi pomeriggio solo differenziato).

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Gigot, Patric, Provstgaard, Dele-Bashiru, Belahyane, Noslin, Pedro, Ibrahimovic, Tchaouna. All.: Baroni.