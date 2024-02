FORMELLO - Lazio, doppia seduta... cancellata: Patric e Zaccagni a parte

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Doppia seduta... cancellata. In programma c'erano due sgambate, Sarri ha depennato quella del pomeriggio e concesso mezza giornata in più alla rosa, che si ritroverà a Formello domani per l'allenamento dell'antivigilia. Sono tornati alla base Zaccagni e Patric, il primo si è curato a Cesena per risolvere l'infortunio all'alluce, il secondo in Spagna per il problema alla spalla destra.

Entrambi oggi hanno lavorato in modo differenziato e senza toccare il pallone. Si tenta l'eventuale ritorno per la sfida di Champions con il Bayern in programma mercoledì prossimo. Al recupero clinico va associato l'aspetto atletico da ritrovare, hanno trascorso un mese ai box, bisogna scongiurare ogni tipo di rischio muscolare. Sono fuori dalla partita all'Olimpico con il Lecce (14 gennaio).

Nelle prossime 48 ore verranno monitorati da vicino dallo staff medico biancoceleste. A centrocampo è squalificato Rovella (oggi a riposo come Romagnoli), in regia si rivedrà Cataldi, fermato invece a Bergamo dal giudice sportivo. Da domani pomeriggio e prove tattiche scatteranno domani pomeriggio.