FORMELLO - Lazio, ecco Acerbi: Inzaghi riabbraccia il difensore

FORMELLO - La doppia seduta è diventata singola. Inzaghi cancella l’allenamento del pomeriggio e concede mezza giornata alla rosa, che da programma sarebbe dovuta tornare in campo alle 18. Soddisfatto di quanto visto in mattinata, il tecnico biancoceleste. Soprattutto perché ha cominciato a riabbracciare in gruppo i calciatori partiti a fine ritiro di Auronzo per gli impegni con le nazionali. Primo tra tutti, Acerbi: il difensore si è riscaldato a parte con Immobile (lavoro di allunghi) e poi - a differenza dell’attaccante azzurro - si è unito ai compagni per il possesso palla e i movimenti tattici. Sgambata completata. Si è rivisto Strakosha, non ancora Milinkovic, stamattina in clinica per un accertamento strumentale. Nulla di grave, dovrebbe trattarsi di una semplice contusione.

DIFFERENZIATO. Attesa per Marusic e Badelj, dovrebbero riaggregarsi domani. Differenziato sul campo adiacente per Cataldi, che ha quasi risolto l’infortunio alla caviglia destra rimediato a Bergamo nella prima delle ultime dodici giornate di campionato. Ristabilito invece Leiva, per il terzo giorno di fila con il resto della rosa (compresa partitella finale). Ok anche André Anderson, ha smaltito l'affaticamento muscolare. Assenti Adekanye e Vavro. L’olandese non ha partecipato alla preparazione di Auronzo per gli anticorpi IgM alterati, a breve svolgerà visite mediche e tornerà in gruppo. Lo slovacco ha saltato il secondo allenamento consecutivo.