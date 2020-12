FORMELLO - Lazio, Immobile e Acerbi part-time. Luis Alberto ok, Patric riposa

FORMELLO - Primo allenamento anti-Verona, Simone Inzaghi ritrova la rosa dopo la giornata di riposo concessa. Si comincia a pensare all’anticipo di sabato, anche se dopo la fase iniziale i titolari contro il Bruges si staccano per un lavoro di allunghi. Partitella prevista solo per i calciatori impiegati nel secondo tempo o rimasti a riposo in Champions. Gli assenti in campo sono Patric e Lulic: lo spagnolo è alle prese con un forte torcicollo, aveva giocato grazie alle infiltrazioni a Dortmund, poi non era andato nemmeno in panchina contro Spezia e Bruges. È a rischio pure per la prossima di campionato, potrebbe rimanere a riposo per un altro turno per superare una volta per tutte il dolore. Il capitano invece è tornato ieri a Formello dopo una terza operazione (leggera) alla caviglia sinistra e anche oggi è rimasto in palestra. La speranza è che possa finalmente essere riaggregato a gennaio, nella lista prenderebbe il posto di Djavan Anderson.

GESTIONE. Inzaghi nelle prossime sedute avrà un occhio di riguardo verso i giocatori più affaticati. Nel pomeriggio Immobile e Acerbi hanno iniziato coi compagni, poi sono rientrati negli spogliatoi e hanno lavorato in palestra. Non si sono mai fermati nell’ultimo periodo, la Scarpa d’Oro aveva accusato un dolore al polpaccio nella sfida di martedì, già all’intervallo poteva essere sostituito. Regolarmente in gruppo Leiva e Luis Alberto, gli altri due giocatori cambiati insieme a Immobile nella ripresa coi belgi. Le prove tattiche scatteranno domani con la rifinitura pomeridiana. Si riproporranno i soliti ballottaggi di formazione: quello in porta tra Reina e Strakosha (lo spagnolo è in vantaggio), in difesa tra Radu e Hoedt, sulle fasce due maglie per Lazzari, Marusic e Fares. Davanti dipende tutto dalle condizioni di Immobile. Correa e Caicedo si tengono pronti, Muriqi sta proseguendo nel protocollo riabilitativo. A breve si rimetterà a disposizione: oggi ha svolto un allenamento differenziato con il pallone sul campo adiacente a quello della squadra.