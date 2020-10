FORMELLO - Lazio, Immobile si allena! Quanti ritorni per Inzaghi...

Entrano i calciatori per la seduta della vigilia di Torino-Lazio. Tanti recuperi importanti per Simone Inzaghi: il più importante è rappresentato da Ciro Immobile, che ha terminato quindi il periodo di autoisolamento imposto dal protocollo. Tra i portieri (oltre Reina e Alia) si rivede anche Strakosha, buone notizie anche da Leiva, Luiz Felipe, Cataldi, Patric e Fares assenti nei giorni scorsi. Si sono aggiunti alla prima squadra sei Primavera: Furlanetto, Franco, Ndreka, Novella, Czyz, Moro. Assenti per il momento Vavro, Djavan Anderson, Lazzari, Luis Alberto ed Escalante. Ecco la lista degli altri calciatori scesi in campo per svolgere l'allenamento: Acerbi, Parolo, Pereira, Hoedt, Muriqi, Milinkovic,Caicedo, Akpa-Akpro, Correa. Lavoro differenziato per Marusic, Armini e Radu.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-4-2-1): Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Akpa-Akpro, Milinkovic, Parolo, Fares; Pereira, Correa: Muriqi.