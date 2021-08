FORMELLO - Lazio, Luiz Felipe ci prova. Luis Alberto spera nel rilancio

FORMELLO - Luiz Felipe si allena, fasciatura al polpaccio sinistro e in campo coi compagni per la rifinitura. L'infortunio non è grave, a sorpresa il brasiliano dovrebbe stringere i denti e rispondere presente domani. Possibile conferma quindi della linea vista a Empoli nella prima giornata di campionato. Il dubbio persiste, dipende dalle sensazioni del calciatore, oggi comunque in campo per l'intera seduta. Stamattina è stato scongiurato lo stiramento con gli accertamenti in Paideia. In caso di forfait Acerbi si sposterebbe sul centrodestra e farebbe coppia con Radu. Patric e Vavro, inserito in lista dopo l’uscita di Correa e Caicedo, in panchina come alternative difensive. Terzini, salvo sorprese, Lazzari a destra e Hysaj a sinistra per chiudere il reparto a protezione di Reina.

RITORNO. Rilancio Luis Alberto? Sarri mischia le carte durante le prove, ma stavolta il Mago dovrebbe giocare dal primo minuto. Riflessioni sulla formazione anti-Spezia, il ballottaggio - con Basic appena arrivato - è lo stesso della prima giornata tra lo spagnolo e Akpa Akpro. Il primo è favorito per chiudere il terzetto centrale con Milinkovic e Leiva. L’attacco è scontato con Felipe Anderson e Pedro ai lati di Immobile. Tra le riserve i due baby Moro e Romero.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Strakosha, Adamonis, Marusic, Radu, Patric, Vavro, Akpa Akpro, A. Anderson, Cataldi, Escalante, Basic, Romero, Moro, Muriqi. All.: Sarri.