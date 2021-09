FORMELLO - Lazio, scarico alla ripresa: torna Pedro dall'inizio

FORMELLO - Via la ripresa e il penultimo allenamento pre-derby. Messa in archivio la sgambata di scarico di stamattina, rimane solo la rifinitura in programma domani pomeriggio. Oggi in campo con Sarri soltanto i calciatori rimasti a riposo a Torino o impiegati soltanto nel secondo tempo (a eccezione di Pedro, in palestra coi titolari di ieri). Riscaldamento, esercitazioni tecniche, poi partitelle a campo ridotto 8 contro 8 con l’utilizzo delle sponde: coi celesti Strakosha, Lazzari, Vavro, Milinkovic, Leiva, Basic, Romero e Muriqi; con gli arancioni Adamonis, Patric, Radu, A.Anderson, Jony, Escalante, Kamenovic e Moro. In infermeria c’è Zaccagni, alle prese con una distrazione muscolare: ne avrà per circa due settimane, rientro previsto dopo la sosta di ottobre (al massimo è ipotizzabile una panchina a Bologna il 3 ottobre). Da domani scatteranno le prove tattiche anti-Roma: previsto il ritorno dall’inizio di Leiva, Milinkovic e Pedro, ma nessuna scelta è scontata, lo insegnano le vigilie delle ultime partite. In difesa solito ballottaggio a destra tra Marusic e Lazzari.