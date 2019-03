FORMELLO - Lazio, si torna al lavoro: Inzaghi ritrova due nazionali, assenti Radu e Leiva

FORMELLO - Riposo finito per la Lazio. I due giorni di stop sono scaduti e la squadra si è ritrovata al centro sportivo. Allenamento scattato alle 11, con due nazionali tornati a disposizione: si tratta di Bastos e Badelj. Seduta iniziata con il classico riscaldamento, a seguire esercizi di tecnica e velocità di esecuzione. Poi torello e partitella finale, con Inzaghi che ha diviso così la rosa: Proto, Jorge Silva, Acerbi, Bastos, Romulo, Parolo, Berisha, Capanni Caicedo. Dall'altra parte: Guerrieri, Luiz Felipe, Wallace, Durmisi, Luis Alberto, Badelj, Cataldi, Lulic, Correa. Lavoro con il preparatore Grigioni per Stakosha, che però non ha partecipato alla sfida che ha chiuso la mattinata.

ASSENTI. Non hanno partecipato alla seduta in tre: Patric, Radu e Lucas Leiva. Non ci dovrebbero essere problemi, Inzaghi vuole gestire le forze al meglio. Stanno rientrando nella Capitale Marusic e Milinkovic, che hanno terminato ieri gli impegni con le rispettive selezioni. Domani faranno ritorno alla base anche Immobile e Pedro Neto, con il tecnico che avrà la rosa al completo nella giornata di giovedì.