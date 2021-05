FORMELLO - Lazio, tocca a Hoedt. Lulic confermato, Leiva rassicura

FORMELLO - Inzaghi sceglie Hoedt. Acerbi è squalificato, tocca all’olandese sostituirlo per l’unico cambio di formazione rispetto all’undici visto lunedì scorso con il Milan. Marusic rimarrà in difesa, una linea completata da Radu dalla parte opposta. Sugli esterni ci saranno di nuovo Lazzari a destra e Lulic a sinistra. Il bosniaco è stato convincente coi rossoneri, riavrà una chance dall’inizio. In mezzo sono arrivate rassicurazioni dalle condizioni di Leiva, in gruppo per il terzo giorno di fila, rifinitura compresa. Si piazzerà in regia con ai lati Milinkovic e Luis Alberto. Davanti la coppia Immobile-Correa. Caicedo rischia la convocazione, è alle prese con la fascite plantare, stamattina non ha partecipato alla seduta come già successo negli ultimi due giorni. Ai box anche Escalante e Luiz Felipe, che spera di tornare tra i convocati per la trasferta di Firenze. Il brasiliano oggi ha svolto parte della seduta coi compagni.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Patric, Musacchio, Fares, Parolo, Cataldi, Akpa Akpro, Pereira, Muriqi. All.: Inzaghi.