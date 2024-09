FORMELLO - Lazio, tutti per Baroni: c'è un dubbio in difesa

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Tutti in gruppo per la seduta dell’antivigilia, domani pomeriggio la rifinitura che chiuderà la preparazione al posticipo con il Verona. Baroni potrebbe ripartire dal secondo tempo con il Milan, con una possibile eccezione: Gila per Patric al fianco di Romagnoli. Riflessioni in corso, ballottaggio aperto, il classe 2000 ha recuperato dalla lesione muscolare e non ha saltato neanche un allenamento durante la sosta. Marusic in pole su Lazzari a destra, Tavares confermato a sinistra. Pellegrini stamattina ha faticato regolarmente coi compagni, ieri aveva abbandonato anzitempo la sgambata.

A centrocampo, salvo sorprese, il tandem Guendouzi-Rovella. Vecino aspetta una nuova chance, al momento rincorre. Davanti la coppia Dia-Castellanos, entrambi hanno segnato nel big match all’Olimpico con il Milan, saranno scortati sulle fasce da Zaccagni a sinistra, mentre a destra potrebbe essere arrivato il momento di Isaksen, finora mai titolare in campionato. L’infermeria è vuota, Gigot alla prima convocazione.