Immobile, ritorna a Roma o resta in Nazionale? I dettagli sull'infortunio

Arrivano importanti novità riguardo l'infortunio di Immobile. Il problema muscolare accusato dal centravanti della Lazio non è grave: a quanto pare infatti si tratterebbe di una gestione prudenziale di un affaticamento. Tant'è vero che il calciatore non farà rientro a Roma ma resterà a disposizione della Nazionale. Nonostante la mancata convocazione per la partita di stasera contro l'Inghilterra, Immobile potrebbe comunque tornare arruolabile per la sfida di lunedì contro l'Ungheria. In questi casi la prudenza è d'obbligo: ecco perché anche in caso di un lieve infortunio si è preferito non rischiare.